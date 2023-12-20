Небензя: мировому сообществу надо фокусироваться на нуждах афганцев, а не узких интересах

Постпред РФ при ООН отметил, что прогресс едва ли возможен, если отдельные западные доноры "продолжат возлагать всю ответственность исключительно" на движение "Талибан"

ООН, 20 декабря. /ТАСС/. Мировому сообществу следует вплотную сосредоточиться на нуждах самих афганцев, отбросив в сторону свои узкие интересы. Такое мнение выразил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"С учетом всего масштаба вызовов и угроз, а также вороха проблем, оставленных после бегства иностранных войск, народ [Афганистана] как никогда нуждается в нашем устойчивом содействии и поддержке. Мы неоднократно говорили о необходимости реалистичного комплексного подхода по Афганистану, подхода, который позволил бы отбросить в сторону все узкие интересы и вплотную сфокусироваться на нуждах самих афганцев", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

Дипломат отметил, что прогресс едва ли возможен, если отдельные западные доноры "продолжат возлагать всю ответственность исключительно" на движение "Талибан" (запрещено в РФ). "Сколько еще должно пройти лет, прежде чем вы признаетесь себе в неэффективности, безрезультативности попыток угроз, давления и шантажа? В нынешних условиях без встречных конструктивных шагов с вашей стороны это путь в никуда", - подчеркнул Небензя.

После объявления США весной 2021 года о решении вывести из Афганистана свои вооруженные силы члены движения "Талибан" развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной. 15 августа того же года они без боя вошли в Кабул, а 7 сентября огласили состав временного правительства, легитимность которого пока не признала ни одна страна.