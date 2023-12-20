В 2024 году в Москве пройдет седьмая сессия Российско-арабского форума

В МИД РФ отметили, что были согласованы несколько конкретных шагов по наращиванию всего комплекса сотрудничества между Россией и арабскими странами, в том числе в торгово-экономической, научной и культурно-гуманитарной сферах

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Следующая сессия Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС) пройдет в 2024 году в Москве. Об этом говорится в сообщении МИД РФ о проведении в Марракеше шестой сессии форума.

"Условились, что седьмая сессия РАФС состоится в 2024 году в Москве", - информировали в МИД РФ.

20 декабря в Марракеше в Королевстве Марокко состоялась шестая сессия Российско-арабского форума сотрудничества на министерском уровне. Встреча проводилась под сопредседательством министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Марокко Насера Буриты, а также по видеосвязи с участием генерального секретаря Лиги арабских государств Ахмеда Абу аль-Гейта, руководителей внешнеполитических ведомств Бахрейна, Египта, Ирака, Йемена, Катара, Коморских Островов, Ливана, Ливии, Мавритании, Объединенных Арабских Эмиратов, Палестины, Саудовской Аравии, Сомали, Судана, Туниса.

В МИД РФ отметили, что был "согласован ряд конкретных шагов по наращиванию всего комплекса сотрудничества между Россией и арабскими странами, в том числе в торгово-экономической, научной и культурно-гуманитарной сферах".

Кроме того, итоги заседания РАФС закреплены принятием совместного заявления и плана действий по реализации принципов, целей и задач форума на 2024-2026 годы, добавили в российском министерстве.