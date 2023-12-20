Российско-арабский форум поддержал свободу навигации в Красном море

Согласно заявлению РАФС, стороны также отметили необходимость обеспечивать безопасность морской навигации в Персидском заливе, Оманском заливе, Красном море, Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Российско-арабский форум по сотрудничеству (РАФС) поддержал свободу навигации в Красном море, Персидском заливе и осудил любые действия, подрывающие ее, говорится в совместном итоговом заявлении VI сессии РАФС на министерском уровне.

"Министры подчеркнули принцип свободы морской навигации в международных водах в соответствии с международными нормами и морскими конвенциями, а также необходимость обеспечивать безопасность морской навигации в Персидском заливе, Оманском заливе, Красном море, Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах, - говорится в заявлении. - Министры отвергли и осудили все действия, которые подрывают безопасность навигации, морской инфраструктуры, энергетических поставок, нефтепроводов и нефтяной инфраструктуры в Заливе и других водных путях".