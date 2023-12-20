Россия и арабские страны намерены активизировать борьбу с терроризмом и экстремизмом

Согласно соответствующему заявлению Российско-арабского форума по сотрудничеству, стороны также договорились пресекать распространение террористических и экстремистских идеологий, подстрекательство к терроризму, а также вербовку, финансирование и другие формы поддержки террористической деятельности

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Россия и арабские страны осуждают "терроризм во всех формах и проявлениях, подтверждают, что все террористические акты являются преступными", и собираются активизировать усилия по борьбе с терроризмом и экстремизмом. Об этом говорится в совместном итоговом заявлении VI сессии Российско-арабского форума по сотрудничеству, который прошел в Марракеше.

"Министры <...> договорились активизировать усилия по борьбе с терроризмом и экстремизмом, предотвращать и пресекать распространение террористических и экстремистских идеологий, подстрекательство к терроризму, а также вербовку, финансирование и другие формы поддержки террористической деятельности", - отмечается в документе.