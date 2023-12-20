РФ и арабские страны призвали создать многосторонний формат посредничества по Палестине

Стороны отметили в этой инициативе ведущую роль стран Ближнего Востока, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и арабских стран, принявшие участие в прошедшей в Марракеше VI сессии Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС), призвали к созданию многостороннего формата посредничества для решения палестинской проблемы. Об этом говорится в совместном заявлении, принятом по итогам сессии.

"[Министры] призывают к активизации международных дипломатических усилий в этом направлении путем создания многостороннего формата посредничества при ведущей роли стран Ближнего Востока, Лиги арабских государств и Организации исламского сотрудничества", - отмечается в тексте.