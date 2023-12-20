Россия и арабские страны поддержали международно признанное правительство Йемена

Стороны отметили, что оно действует для восстановления безопасности и стабильности в республике

МАРРАКЕШ, 20 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел России и арабских стран поддерживают международно признанное правительство Йемена. Об этом говорится в совместном итоговом заявлении VI сессии Российско-арабского форума по сотрудничеству, который прошел в Марракеше.

"[Министры] подчеркивают постоянную поддержку законного йеменского правительства, которое подчиняется Президентскому руководящему совету во главе с Рашадом Мухаммедом аль-Алими и действует для восстановления безопасности и стабильности в республике", - указано в документе.