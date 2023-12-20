Харитонов не опроверг возможность его выдвижения в президенты от КПРФ

По словам члена президиума ЦК КПРФ, окончательного решения по этому вопросу нет

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов сообщил ТАСС, что возможность его выдвижения кандидатом в президенты от компартии обсуждалась на прошедшем заседании президиума, но окончательного решения нет.

Ранее источник ТАСС сообщил, что президиум ЦК партии поддержал его выдвижение кандидатом в президенты от коммунистов.

"Говорили и обо мне тоже. Вперед не хотелось бы забегать", - сказал он.

По словам Харитонова, на заседании президиума "было много разговоров, много предложений". Он уточнил, что решение в пятницу должен принять пленум, "а 23-го [декабря на съезде КПРФ] будет тайное голосование".

Харитонову 75 лет, он депутат Госдумы всех созывов, глава думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики. Член президиума ЦК КПРФ. Предвыборный съезд КПРФ пройдет 23 декабря.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года. Кандидаты, выдвигаемые политическими партиями, должны успеть подать документы для регистрации в Центризбирком РФ до 1 января. КПРФ представлена в Госдуме, ее кандидату не нужно собирать подписи в свою поддержку.