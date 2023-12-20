Слуцкий заявил, что никто не сделал для истребления украинцев больше Зеленского

Глава комитета Госдумы по международным делам также считает, что президент Украины развалил государственность и продал с коррупционного "молотка" жизнь и благополучие своих граждан

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/. Никто не сделал для истребления граждан Украины и лишения страны независимости и суверенитета больше, чем президент Владимир Зеленский. Такое мнение выразил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Ложь вторая: цель Москвы - стереть Украину с лица земли. Опять же - прямая подмена понятий. Никто, кроме неофашистского киевского режима во главе с марионеткой Вашингтона Зеленским, не сделал больше для того, чтобы истребить украинцев, лишить страну независимости и суверенитета, развалив в итоге государственность и продав с коррупционного "молотка" жизнь и благополучие своих граждан", - заявил политик в своем Telegram-канале в ответ на высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена на пресс-конференции по итогам года в Госдепартаменте.

Депутат прокомментировал и фразу Блинкена о том, что Россия не добилась поставленных целей в СВО. Россия защитила русских людей Донбасса и Новороссии от геноцида, не допустила создания у своих границ антироссийского плацдарма, "разрушила гегемонию США и их сателлитов", заявил Слуцкий. "Осталось все это закрепить нашей скорой и окончательной победой", - подытожил он.