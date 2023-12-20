Лаврова в аэропорту в Тунисе встретил глава МИД страны

Стороны провели короткую беседу, сообщило внешнеполитическое ведомство РФ

ТУНИС, 20 декабря. /ТАСС/. Глава МИД Туниса Набиль Аммар встретил в аэропорту министра иностранных дел России Сергея Лаврова, прилетевшего с рабочим визитом.

"Лавров прибыл в Тунис с рабочим визитом. В аэропорту министра иностранных дел России встречал министр иностранных дел Туниса Аммар, стороны провели короткую беседу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.

До прибытия в Тунис Лавров находился с рабочим визитом в марокканском Марракеше. Министр принял участие в заседании Российско-арабского форума сотрудничества. На полях форума Лавров провел переговоры с главами МИД Марокко и Египта Насером Буритой и Самехом Шукри.