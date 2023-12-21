Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

В ходе мероприятия подведут итоги по исполнению поручений, которые президент РФ дал в конце 2022 года

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин проведет в режиме видео-конференц-связи (ВКС) очередное заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Как сообщала пресс-служба Кремля, на мероприятии будут подведены итоги работы по исполнению поручений, данных главой государства на заседании совета, которое состоялось в декабре 2022 года. Тогда президент сформулировал шесть ключевых задач, которым правительство и регионы должны были уделить особое внимание в 2023 году при реализации долгосрочной программы национальных целей развития. В их число вошли вывод взаимодействия с зарубежными партнерами на новый уровень, укрепление технологического и обеспечение финансового суверенитета, опережающее развитие инфраструктуры, снижение бедности и перелом демографической ситуации.

В январе 2023 года Путин утвердил список из 52 поручений по итогам декабрьского заседания. Спустя несколько недель премьер-министр России Михаил Мишустин определил министерства и ведомства, ответственные за их исполнение. Отчеты по работе над некоторыми поручениями представлялись в правительство регулярно, в том числе и ежемесячно.

Совет по нацпроектам

Совет по стратегическому развитию и национальным проектам - совещательный орган при главе государства, созданный для координации деятельности федеральных и региональных органов власти, общественных, научных и иных организаций при рассмотрении вопросов, связанных со стратегическим развитием страны и достижением ее национальных целей развития до 2030 года.

Совет готовит предложения главе государства по определению целевых показателей и ключевых параметров национальных проектов и программ, а также основных направлений стратегического развития РФ. Кроме того, в его функции входят анализ, оценка и организация мониторинга их реализации. Совет анализирует процесс достижения показателей социально-экономического развития РФ, предусмотренных майскими указами президента РФ (2012).

Предыдущее заседание совета состоялось в августе. На нем президент, в частности, отмечал, что темпы экономического роста в России достаточно устойчивые, а бюджетная ситуация не несет рисков макроэкономической стабильности. При этом он обращал внимание на то, что ситуация с рождаемостью в стране остается сложной, а чтобы ее переломить, нужны дополнительные меры в сфере демографии.

Президент подчеркивал, что движение вперед возможно только при четком понимании того, по каким направлениям работа выстроена эффективно, а где есть отставания, где копятся нерешенные вопросы. Именно на основе такого анализа следует принимать решения, вносить коррективы и выделять дополнительные ресурсы, указывал Путин.