Посол РФ в Лондоне раскритиковал Европу за покупку углеводородов из США

Андрей Келин считает, что Москве удалось переориентировать поставки, поэтому экономический удар от санкций оказался не таким сильным, как надеялись на Западе

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Германия и другие европейские страны имеют возможность покупать российские газ и нефть, но предпочитают переплачивать 30% и более за американские углеводороды, "стреляя себе в ногу". Об этом заявил в интервью телеканалу TRT World посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

"Это, как говорится, был выстрел себе же в ногу. Они решили перекрыть России возможность поставлять энергоносители в Европу, и теперь они - Германия и другие страны - покупают американский газ и нефть по ценам, которые выросли на 30%", - сказал Келин. "Газопровод "Северный поток - 2" готов и по-прежнему может быть использован для поставок определенных объемов газа в Германию, если она на это согласится. Но там предпочитают закупать его на 30% дороже у США", - добавил он.

Посол обратил внимание на то, что России удалось переориентировать поставки, поэтому экономический удар от санкций оказался совсем не таким сильным, как надеялись на Западе. "Мы понимаем, что центр международного развития сейчас в Азии, и стараемся ориентировать наши поставки на Азию. Конечно же, мы не собираемся полностью перекрывать поставки в Европу, и некоторые европейские страны продолжают получать нефть и газ из России по долгосрочным контрактам, которые мы соблюдаем", - подчеркнул российский дипломат.