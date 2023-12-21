Избирательный штаб Путина начал свою работу

Его работа будет круглосуточной

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Избирательный штаб действующего президента РФ Владимира Путина, который идет на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца, начал свою работу в Гостином дворе, передает корреспондент ТАСС.

В штабе будут размещаться волонтеры и его руководство, его работа будет круглосуточной. В постоянном режиме будет идти координация с региональными штабами. Отдельным направлением работы штаба стало обучение волонтеров процессу сбора подписей. Этим занимаются юристы.

Актер Владимир Машков, врач Марьяна Лысенко и спикер парламента ДНР Артем Жога стали сопредседателями штаба Путин.

Центризбирком РФ на заседании в среду зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина на выборах главы государства в марте 2024 года, это дает возможность открыть специальный счет в Сбербанке, чтобы начать сбор 300 тыс. подписей избирателей для регистрации на выборах. Сдать их в ЦИК нужно до 18:00 31 января.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.