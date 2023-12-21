Машков, Лысенко и Жога стали сопредседателями штаба Путина

Старт работе штаба официально дали в Гостином дворе

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Народный артист РФ и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артем Жога стали сопредседателями предвыборного штаба президента РФ Владимира Путина.

Старт работе штаба официально был дан в Гостином дворе. Машков, Лысенко и Жога уже присутствуют в штабе. В режиме ВКС они провели совещание с главой исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым.

Машков, Лысенко и Жога сообщили журналистам, что Путин лично предложил им стать сопредседателями его избирательного штаба. "Все граждане России, мне кажется, иногда думают, позвонит им президент или нет. Вот у меня произошло такое, мне позвонил президент", - сказал Машков.

Лысенко рассказала, что за последнее время говорила с президентом дважды, второй раз - после собрания группы избирателей в поддержку его самовыдвижения. "Было предложение стать сопредседателем штаба", - сказала она. "У меня аналогичная ситуация с моими партнерами и коллегами, также поступил звонок на телефон с предложением принять участие в штабе сопредседателем", - добавил со своей стороны Жога.