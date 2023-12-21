Сбор подписей в поддержку Путина начнется с 23 декабря

Действующий президент РФ идет на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сбор подписей в поддержку действующего президента РФ Владимира Путина, который идет на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца, начнется с 23 декабря. Об этом сообщила журналистам сопредседатель штаба, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко.

"С 23 декабря мы стартуем со сбором подписей", - сказала она.

16 декабря в концертном зале "Зарядье" прошло собрание инициативной группы избирателей, в котором приняли участие более 750 человек. Собрание единогласно поддержало самовыдвижение Путина на выборы главы государства. Эта процедура является обязательной для самовыдвиженца. 17 декабря в Москве кандидатуру Путина поддержал съезд крупнейшей российской политической партии "Единая Россия".

18 декабря Путин лично подал пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборах главы государства в ЦИК, 20 декабря Центризбирком зарегистрировал группу избирателей Путина и разрешил начать сбор 300 тысяч подписей избирателей для регистрации на выборах. Сдать подписи в ЦИК Путин должен до 31 января.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.