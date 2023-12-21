ЕР проработает вопросы безопасности при сборе подписей за Путина в новых регионах

Как напомнил замсекретаря генсовета партии Александр Сидякин, в процессе сбора подписей единороссы задействуют всю инфраструктуру в регионах

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. "Единая Россия" учтет возможные нештатные ситуации в процессе сбора в новых регионах подписей в поддержку самовыдвижения действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства в марте 2024 года. Об этом заявил замсекретаря генсовета партии Александр Сидякин, комментарий которого приводит пресс-служба единороссов.

Сидякин напомнил, в процессе сбора подписей единороссы задействуют всю инфраструктуру в регионах. "В сборе подписей будут участвовать все первичные отделений "Единой России". Сбор будет идти даже в самых отдаленных муниципалитетах. В новых регионах тщательно отрабатываем вопросы безопасности, учитываем возможные нештатные ситуации", - сказал Сидякин.

Он добавил, что партия по всей стране проводит инструктаж и обучение сборщиков, которые в день получения подписных листов будут готовы приступить к работе. "Желающих принять участие очень много. Сегодня мы в Донецке. И в региональное отделение партии уже очередь из людей, которые хотели бы поставить свою подпись за выдвижение Владимира Путина", - заключил Сидякин.

18 декабря Путин лично подал в ЦИК пакет документов, которые требуются для выдвижения на выборах главы государства, 20 декабря Центризбирком зарегистрировал группу избирателей в поддержку Путина и разрешил начать сбор 300 тысяч подписей для регистрации на выборах. Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак сообщил, что в процессе сбора подписей будут участвовать единороссы и Народный фронт. Сдать подписи в ЦИК Путин должен до 31 января.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.