Захарова: Запад вбросами об угрозе от рыбаков РФ пытается разрушить ее связи с Фарерами

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что основой взаимодействий России с Фарерскими островами является соглашение "О взаимных отношениях в области рыболовства между СССР и Фарерскими островами"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Сообщения западных СМИ о якобы исходящей от российских рыбаков угрозе для Дании являются вбросами, направленными на разрушение прагматичных отношений Москвы и Торсхавна. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Тиражируемые в западных СМИ утверждения о якобы исходящей от российских рыбаков угрозе для Дании сами по себе не новы. Исходим из того, что подобные вбросы направлены на разрушение сложившихся за долгие годы прагматичных отношений между Москвой и Торсхавном и являются частью масштабной информационной кампании Запада против России", - указала дипломат, отвечая на просьбу прокомментировать заявления некоторых зарубежных СМИ о том, что продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами якобы позволит Москве "шпионить за Западом через эту территорию".

Захарова напомнила, что основой взаимодействий России с Фарерскими островами является соглашение "О взаимных отношениях в области рыболовства между СССР и Фарерскими островами" от 1977 года. "В соответствии с указанным документом осуществляется ежегодное распределение квот на вылов рыбы в российских и фарерских водах с учетом взаимных интересов сторон", - пояснила дипломат.

По ее словам, вбросы Запада о том, что продление соглашения несет угрозу Дании от РФ, направлены на подрыв этого конструктивного сотрудничества. "Вопрос, на чем основываются упомянутые утверждения, полагаем целесообразным адресовать авторам подобных публикаций", - указала официальный представитель МИД РФ.

Захарова обратила внимание, что в декабре состоялась очередная 47-я сессия смешанной российско-фарерской комиссии по рыболовству, в ходе которой были согласованы квоты на вылов рыбы российскими и фарерскими рыболовными судами на 2024 год.

В понедельник глава Рыбного союза Александр Панин сообщил, что введение ограничений на импорт рыбной продукции с Фарерских островов не ожидается.