Матвиенко: итоги года, подведенные Путиным, подтвердили, что РФ справилась с вызовами

Спикер Совфеда добавила, что верхняя палата в 2023 году работал ответственно и профессионально

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Итоги года, которые подвел президент РФ Владимир Путин, еще раз подтвердили, что Россия справилась с новыми вызовами времени. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции.

"Итоги года несколько дней назад подвел президент РФ Владимир Владимирович Путин. Они убедительные, они позитивные. Они подтвердили еще раз, что Россия - мощное суверенное государство, что Россия не только справилась со всеми новыми вызовами времени, но и уверенно развивается и остается одним из лидеров строительства нового, справедливого миропорядка", - сказала Матвиенко.

Она также добавила, что Совфед в уходящем году работал ответственно. "В целом, все сенаторы работали очень ответственно, профессионально и есть удовлетворение от проделанной работы", - сказала Матвиенко. По ее словам, в ситуациях, когда приходилось незамедлительно реагировать на ту или иную проблему, все сенаторы активно подключались к работе.