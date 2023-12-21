Матвиенко заявила, что страны Запада недооценили потенциал РФ, вводя против нее санкции

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Коллективный Запад, вводя санкции против России, сделал большую ошибку и недооценил ее потенциал. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

"Они [страны Запада] сделали большую ошибку, недооценив потенциал нашей страны. Они рассчитывали на блицкриг, вот сейчас там уже 18 тыс. санкций, уже никто не считает. Санкции, русофобские истерии, развернутые ими в мире, проект на базе Украины - антиРоссия", - сказала Матвиенко.

"Вот сейчас быстренько экономика развалится и внутри Россия взорвется. И они победят. Очень пропагандировали контрнаступ - не получилось. Более того, тех целей, которые они ставили, они их не добились", - добавила она.