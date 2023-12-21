Матвиенко: РФ заинтересована, чтобы на выборах 2024 года были зарубежные наблюдатели

В настоящее время Совфед и Госдума готовят приглашения парламентам и межпарламентским организациям, отметила председатель Совета Федерации

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия заинтересована в том, чтобы на предстоящих выборах президента РФ были зарубежные наблюдатели, Совет Федерации и Госдума сейчас готовят приглашения парламентам и межпарламентским организациям. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней парламентской сессии.

"Мы заинтересованы в том, чтобы в наблюдении за выборами президента РФ принимали участие и зарубежные наблюдатели", - сказала Матвиенко.

По ее словам, "сейчас Совет Федерации и Государственная Дума совместно готовят приглашения для принятия участия в мониторинге выборов президента России в различные международные парламентские организации и структуры".