Матвиенко заявила, что для интеграции новых регионов было принято 56 законов

Председатель Совфеда добавила, что на федеральном уровне создание правовой базы завершено

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Около 60 законов было принято во время работы над интеграцией новых регионов России, на федеральном уровне создание правовой базы завершено. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам осенней сессии.

"Интеграция присоединенных регионов в правовое, юридическое, социальное, экономическое поле - это был один из наших приоритетов. Мы приняли 56 законов. Тем самым, в основном на федеральном уровне, мы завершили формирование правовой базы для интеграции этих регионов", - сказала она.

Матвиенко напомнила, что Совет Федерации - это палата регионов, которая "видит своей задачей консультационную, экспертную помощь, формирование региональных муниципальных законодательств, формирование региональных муниципальных органов власти". "И для этого мы и создали Совет по интеграции, который занимается как некими системными вопросами, так и частными конкретными предметами", - добавила Матвиенко.