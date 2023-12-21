Матвиенко заявила, что ей не до размышлений о возможности дальнейшего сенаторства

Спикер Совфеда подчеркнула, что она "человек командный"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что ей некогда думать о сроках полномочий и перспективах дальнейшего сенаторства, но назвала себя участником команды Владимира Путина, где нет понятий "не хочу" и "не буду".

"Как говорила героиня одного известного романа, об этом я подумаю завтра", - заметила Матвиенко в ответ на вопрос, готова ли она и дальше председательствовать в верхней палате парламента после истечения срока полномочий в 2024 году. "Вы знаете, я настолько загружена работой - секретариат просто не находит свободных строчек, когда мы формируем график на неделю, - что мне некогда думать о каденциях", - добавила она.

Спикер Совфеда отдельно подчеркнула, что она "человек командный" и благодарна судьбе за возможность работать в команде президента Владимира Путина. "Потому что это период максимальной реализации того, что ты знаешь, опыта, который ты приобрел. И это настоящая служба на государство и на людей. А в команде не говорят "хочу - не хочу", "буду - не буду", - объяснила она.

Срок сенаторских полномочий Матвиенко истекает в сентябре 2024 года. Впервые она была делегирована в Совфед 31 августа 2011 года, а 21 сентября того же года возглавила Совет Федерации и стала первой в России женщиной - спикером верхней палаты парламента. В сентябре 2014 года Матвиенко переподтвердила полномочия сенатора и 1 октября снова была избрана главой Совфеда. 18 сентября 2019 года вступивший в должность губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов наделил Матвиенко полномочиями представителя администрации города в Совете Федерации.