Лавров заявил, что США пытаются утопить тему создания палестинского государства

Глава МИД РФ отметил, что подробно обсудил положение дел в секторе Газа с президентом Туниса Каисом Саидом

КАРТАЖ /Тунис/, 21 декабря. /ТАСС/. Вашингтон пытается утопить тему создания палестинского государства, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Россия, Тунис и в целом члены Лиги арабских государств, Организации исламского сотрудничества нацелены на то, чтобы последовательно, настойчиво добиваться создания условий для выполнения резолюций. У нас такое впечатление, что западные коллеги не сильно готовы стараться в интересах создания палестинского государства", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с президентом Туниса Каисом Саидом в Карфагенском дворце.

Министр подчеркнул, что Соединенные Штаты "даже простую резолюцию, которая сейчас обсуждается в Совете Безопасности, о прекращении огня и обеспечении гуманитарной помощи, блокируют уже не первый раз". "Тему создания палестинского государства пытаются утопить в различных сомнительных инициативах о созыве одной конференции, другой, основанных на принципах, которые расходятся с принципами, заложенными в резолюциях Совета Безопасности", - сказал Лавров.

Он отметил, что подробно обсудил положение дел в секторе Газа с президентом Туниса, две страны едины во мнении о необходимости срочного прекращения насилия и создания условий для решения "кричащей" гуманитарной ситуации.

"В долгосрочном плане для того, чтобы исключить возможность повторения подобных кризисов, необходимо раз и навсегда решить вопрос о создании палестинского государства", - добавил глава МИД РФ.