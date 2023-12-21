Путин заявил, что Америке и Европе "пора закончить валять дурака" в ожидании крушения РФ

Президент РФ отметил, что Россия не закрывается от других стран

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. РФ не закрывается от Америки и Европы, им "пора закончить валять дурака" в ожидании крушения России, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Хочу отметить, что мы не закрываемся не от Американского континента, от Северной Америки, США и Канады, мы не закрываемся от европейских стран", - сказал глава государства. "Им [Америке и Европе] вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем", - призвал он.

По словам президента РФ, сейчас всем стало ясно, что, если страны Запада захотят получить выгоду от сотрудничества с Россией, они смогут это делать. "Мы же их не отталкиваем. Но это их дело и их решение", - заметил Путин. Он обратил внимание на то, что Америка и Европа должны сами задуматься над тем, чем они руководствуются. "Какими-то эфемерными соображениями уничтожения России или интересами своей собственной страны, своего народа, своих", - пояснил российский лидер. "Но, повторяю, это их дело", - подытожил он.