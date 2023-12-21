РФ заявила посольству Японии протест из-за учений с США и Австралией вблизи границ

В МИД России сообщили, что такую деятельность рассматривают "как потенциальную угрозу безопасности"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия заявила посольству Японии решительный протест в связи с проведением на острове Хоккайдо вблизи российских границ военных учений с США и Австралией. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"18 декабря посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с проведением очередных военных учений на острове Хоккайдо в непосредственной близости от границ Российской Федерации с участием вооруженных сил США и Австралии, - говорится в сообщении. - Указали японской стороне, что рассматриваем такую провокационную деятельность с подключением внерегиональных государств как потенциальную угрозу безопасности Российской Федерации".

Кроме того, в МИД РФ предупредили, что безответственная политика администрации Фумио Кисиды ставит Токио на путь эскалации напряженности в Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе в целом. "Будем принимать адекватные меры для дальнейшего укрепления обороноспособности нашей страны", - добавили в российском дипведомстве.