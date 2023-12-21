Путин заявил, что программы по нацразвитию были полностью сохранены, несмотря на трудности

В 2023 году также было проведено опережающее финансирование по многим направлениям, отметил президент

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Программы по достижению национальных целей развития были сохранены в полном объеме, несмотря на все сложности и трудности, отметил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

"Уважаемые коллеги, мы в полном объеме сохранили программы по достижению национальных целей развития. Несмотря ни на какие сложности, трудности, особенности текущего момента, мы все сохранили", - отметил президент.

Более того, в 2023 году было проведено опережающее финансирование по многим направлениям, "чтобы не только поддержать набранный темп преобразования, но и раньше срока достигать установленных ориентиров", подчеркнул глава государства. "У нас это, кстати, получается по важнейшим направлениям развития - укреплять суверенитет страны", - добавил Путин.

Он отметил, что все решения и действия российского правительства по развитию экономики и созданию новых рабочих мест, благоустройству городов и поселков, улучшению экологии, развитию системы здравоохранения, образования, культуры, занятий спортом "объединены главной целью", суть которой в сбережении народа России, повышении благополучия российских семей, прежде всего, семей с детьми, и защите здоровья российских граждан.