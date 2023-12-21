Путин поручил сделать все для выхода на целевые показатели зарплат по майским указам

Президент попросил вице-премьера Татьяну Голикову внимательно отнестись к этому вопросу

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил предпринять все усилия для достижения целевых показателей зарплат по майским указам.

Глава государства попросил вице-премьера Татьяну Голикову внимательно отнестись к этому вопросу. "[Надо] сделать все для того, чтобы выйти на эти показатели", - подчеркнул Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Голикова на заседании доложила, что правительство принимает меры по достижению запланированных показателей, но "есть небольшая проблема в планировании". "С одной стороны, мы наблюдаем позитивный рост заработной платы. За прошедший период десяти месяцев у нас рост в номинальном выражении [составил] 13,7%. А закладывали в бюджеты при своем планировании - 8,7%. Поэтому, конечно, этот разрыв заставляет нас догонять все время темпы роста заработной платы", - пояснила вице-премьер. Она также обратила внимание на важность мониторинга достижения целевых показателей на региональном уровне.

Согласно майскому указу президента от 2012 года, зарплаты школьных учителей, педагогов детских садов, преподавателей колледжей и работников учреждений культуры должны доходить до 100% средней зарплаты по региону, а врачей, преподавателей вузов и научных сотрудников - до 200% средней зарплаты по региону.