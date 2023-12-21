Рябков отметил важную роль народной дипломатии в предстоящем председательстве РФ в БРИКС

Замглавы МИД России отметил, что она содействует упрочению многостороннего сотрудничества, формирует благоприятную среду доверия и взаимопонимания

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Народная дипломатия играет важную роль в укреплении многостороннего сотрудничества и формирует благоприятную среду для предстоящего председательства России в БРИКС в 2024 году. Об этом заявил замглавы МИД РФ, шерпа России в БРИКС Сергей Рябков в видеообращении к участникам международной и межрегиональной социально-культурной программы "Народы БРИКС выбирают жизнь".

Презентация российского этапа программы "Народы БРИКС выбирают жизнь", который состоится в регионах РФ в 2024 году, проходит в Российском университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы.

"Сегодня, особенно в свете предстоящего расширения БРИКС, перед нами стоят масштабные задачи, в реализации которых немаловажную роль играет и, уверен, будет играть народная дипломатия. Она содействует упрочению многостороннего сотрудничества, формирует благоприятную среду доверия и взаимопонимания, способствует расширению контактов между гражданами наших государств", - сказал замминистра в приветствии.

По словам президента региональной общественной организации "БРИКС. Мир традиций" Людмилы Секачевой, программа российского этапа "Народы БРИКС выбирают жизнь" будет состоять из 12 проектов и пройдет в пяти регионах: Москве, Московской, Тверской, Самарской областях и Алтайском крае. "Надеюсь, что программа в год российского председательства в БРИКС станет нашим вкладом в гуманитарную и деловую сферы, программа очень заряжена на молодежь, которая участвует в разработке проектов", - рассказала она. По ее словам, в 2024 году Россию также посетит делегация индийских и бразильских деловых партнеров для проведения совместных мероприятий.

На мероприятии также прошло подписание соглашения о сотрудничестве между РУДН и общественной организацией "БРИКС. Мир традиций".

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщал, что Россия планирует в рамках своего председательства в БРИКС в 2024 году провести порядка 200 мероприятий, из них около 10 на уровне министров.

БРИКС объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР. На саммите в Йоханнесбурге в августе было объявлено решение пригласить Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию стать полноправными членами организации с 1 января 2024 года.