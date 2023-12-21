Посол Нечаев заявил, что ФРГ совершит еще один недружественный шаг по отношению к РФ

Такое возможно в случае, если Германия решит изъять российские активы, уточнил посол России в ФРГ

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 21 декабря. /ТАСС/. Германия совершит еще один недружественный шаг по отношению к РФ, если решит изъять российские активы. Об этом заявил журналистам посол России в ФРГ Сергей Нечаев по случаю закрытия генконсульства РФ в Лейпциге.

"Это был бы беспрецедентный шаг", - сказал Нечаев на просьбу прокомментировать намерение Генпрокуратуры ФРГ изъять российские активы на сумму более €720 млн в пользу госбюджета. При этом дипломат уточнил, что такое решение пока еще не принято. "Оно только рассматривается. Насколько это вписывается в правовые нормы правового германского государства еще предстоит оценить", - отметил он.

"Но если такое состоится, то это был бы, действительно, очередной весьма недружественный шаг, который должным образом будет оценен", - резюмировал Нечаев.

В среду Генпрокуратура ФРГ сообщила, что направила в суд ходатайство с целью изъять российские активы на сумму более €720 млн и пополнить ими госбюджет. Представитель суда Франкфурта-на-Майне сообщила корреспонденту ТАСС, что ходатайство Генпрокуратуры ФРГ об изъятии более €720 млн российских активов находится еще на предварительном рассмотрении, решения о начале основного судебного производства пока нет.

По информации новостного портала Spiegel, владельцем активов является Национальный расчетный депозитарий.