МИД РФ: слова Прилепина о трудовой миграции не отражают официальную позицию Москвы

В МИД Узбекистана ранее заявили, что высказанное сопредседателем политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" предложение "о присоединении территории Узбекистана к России" было воспринято "с чувством глубокой озабоченности"

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Высказывания российского писателя, сопредседателя политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Захара Прилепина о трудовой миграции в РФ и связанном с ней присоединении территории Узбекистана к России являются его личным мнением и не отражают официальную позицию Москвы. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В ответ на просьбу прокомментировать подобные высказывания дипломат отметила, что Россию и Узбекистан связывают отношения всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества. "В связи с вышеизложенным совершенно очевидно, что высказывания Прилепина являются его личным мнением, которое даже отдаленно не отражает официальную позицию Российской Федерации", - указала Захарова. При этом она отметила, что РФ в настоящее время "ведет работу над целым комплексом нормативных, организационных, информационных и иных мер в целях придания миграционному сотрудничеству более упорядоченного и взаимовыгодного характера".

"Что касается миграционной темы, то российская сторона неоднократно подчеркивала, что привлечение трудовых ресурсов из-за рубежа, прежде всего из дружественных стран, отвечает интересам как России, так и государств - экспортеров таких услуг", - заметила Захарова.

Ранее посол России в Узбекистане Олег Мальгинов был приглашен в МИД Узбекистана в связи с высказыванием Прилепина. Отмечается, что до представителя России "в принципиальной форме доведено", что высказанное Прилепиным предложение "о присоединении территории Узбекистана к России" было воспринято "с чувством глубокой озабоченности". Там добавили, что "такого рода необдуманные высказывания партийных лидеров такой дружественной страны, как Российская Федерация, к глубокому сожалению, не соответствуют духу всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества между Республикой Узбекистан и Российской Федерацией".