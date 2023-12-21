В МИД РФ заявили, что Россия соразмерно ответит на санкции ЕС в отношении российских СМИ

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что ЕС в очередной раз доказал ничтожность притязаний на лидерство в вопросах защиты медиасвобод и плюрализма мнений, введя рестрикции в отношении российских СМИ в рамках нового пакета санкций

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Россия адекватно и соразмерно ответит на очередные рестрикции Европейского союза в отношении российских СМИ и журналистов. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

"В ЕС не оставляют попыток искоренить любые альтернативные источники информации путем тиражирования незаконных и антидемократических запретительных мер в отношении неугодных СМИ и журналистов, - указала она. - На сей раз в рамках очередного, уже 12-го по счету, "пакета" противоправных санкций индивидуальные рестрикции введены против телеканалов "Царьград" и "Спас", а также руководителя дирекции аналитических радиопрограмм медиахолдинга "Звезда" Анны Шафран". "Адекватные и соразмерные ответные меры на упомянутые "санкции" неизбежно последуют", - подчеркнула Захарова.

Дипломат отметила, что в стремлении "любым способом наказать тех, кто встал на пути агрессивной западной пропаганды, еэсовский Брюссель собственными руками продолжает уничтожать остатки тех "ценностей", о сакральном значении которых беспрестанно разглагольствовали его представители". "Своими действиями, идущими вразрез со всеми профильными международными обязательствами и политическими декларациями, ЕС в очередной раз доказал ничтожность собственных притязаний на лидерство в вопросах защиты медиасвобод и плюрализма мнений, как и в правозащитной сфере в целом, - продолжила она. - При этом там упорно отказываются признавать ущербность и изначальную неэффективность подобных рестриктивных мер, так как правду в современном информационном обществе невозможно директивно запретить".

Евросоюз 18 декабря утвердил 12-й пакет санкций, введенных против России из-за специальной военной операции на Украине, включив в черный список 61 человека и 86 компаний.