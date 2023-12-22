Посол РФ считает, что лейбористы в случае победы получат Британию в плачевном состоянии

Андрей Келин отметил, что вероятность победы Лейбористской партии на грядущих выборах очень велика

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Лейбористская партия Великобритании в случае очень вероятной победы на парламентских выборах 2024 года получит страну в плачевом состоянии, включая весь накопленный негатив от внешнеполитического провала на Украине. Такое мнение посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин высказал в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Политический расклад примерно ясен. Разрыв между [правящей] Консервативной партией и [оппозиционными] лейбористами, без сомнения, велик. Попытаться изменить соотношение сил и прибавить популярности консерваторам можно, наверное, лишь каким-то чудом, либо совершенно неординарными шагами", - сообщил Келин.

"Скорее всего, если, как ожидается, власть перейдет к лейбористам, они примут страну в плачевном состоянии с точки зрения экономики, да и груз ожидаемого поражения во внешней политике на Украине будет передан лейбористам. И несите дальше эту ношу, сколько можете", - заметил посол.

Об отношениях с РФ

При этом дипломат выразил уверенность, что смена власти в Великобритании не способна привести к улучшению отношений с Россией. "Сличение и анализ программ Консервативной и Лейбористской партий не выявил серьезных различий ни в тональности, ни в идеях, выдвинутых на осенних съездах партий. Уже нет различий между двумя партиями, одна из которых должна заниматься защитой трудящихся, чего она давно не делает, а другая наращивать могущество капитала, чего тоже не происходит, - обратил внимание Келин. - Откровенно говоря, маловероятно, что при лейбористах во внешней политике будут крупные изменения. Во всяком случае, так сейчас нацелена машина. Но изменения, конечно, придется вносить, поскольку мир идет вперед, развивается, обстоятельства и поле деятельности всегда меняются".

Опрос общественного мнения, опубликованный 21 декабря телеканалом Sky News, показал, что 42,7% респондентов проголосовали бы сейчас за лейбористов. Голоса за консерваторов, которые находятся у власти с 2010 года, отдали бы всего 25,1% опрошенных. Очередные выборы в Палату общин британского парламента должны состояться не позднее конца января 2025 года. Вероятнее же всего, они пройдут в конце 2024 года.