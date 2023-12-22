Посол РФ заявил, что Лондон не сможет направить корабли в Черное море из-за позиции Турции

Андрей Келин предположил, что это связано с теми гарантиями безопасности, переговоры по которым Киев сейчас ведет с некоторыми странами

ЛОНДОН, 22 декабря. /ТАСС/. Намерение Великобритании создать военно-морскую коалицию для помощи Украине в Черном море не окажет никакого серьезного влияния на обстановку в этом регионе, а направить туда военные корабли Лондон не сможет из-за позиции Турции. Такое мнение посол России в Соединенном Королевстве Андрей Келин выразил в разговоре с корреспондентом ТАСС.

"Это дело довольно мутное, и пока малопонятно, что имеется в виду. Можно догадаться, что речь идет о тех гарантиях безопасности, переговоры по которым Киев сейчас ведет с целым рядом стран. Ясно, что эти гарантии будут больше на словах, чем на деле. Даже [президент Украины Владимир] Зеленский во время телемарафона на этой неделе признал, что пока там нет военной составляющей", - сообщил посол.

Он обратил внимание на то, что даже если Лондон захотел бы направить корабли в Черное море, они не смогли бы пройти туда из-за Конвенции Монтрё, регулирующей судоходство в черноморских проливах. "Здесь уже два года в портах стоят два минных тральщика, на которых подняты украинские флаги, для них вроде бы даже обучали команду из украинских матросов. Однако пройти в Черное море они не смогут, потому что Турция запретила проходы кораблей "воюющих держав" на основании соответствующих положений Конвенции Монтрё. Поэтому они тут, скорее всего, и останутся", - рассказал дипломат.

Он напомнил, что ранее Лондон уже пытался создать танковую и самолетную коалиции, что, по его мнению, не увенчалось успехом.

"Что касается самой морской инициативы, то Великобритания все это время пытается возглавить какие-то инициативы по сбору вооружений. Первая была танковая. Лондон послал Киеву несколько танков Challenger 2, уговаривал другие страны, однако этих Challenger 2 практически никто не видел на поле боя, за исключением одного, который сразу подбили, а потом они исчезли. Самолетная коалиция не дала результатов, поскольку [истребителей] F-16 у Великобритании нет как таковых. Теперь объявлено о морской коалиции и усилиях по обеспечению контроля на Черном море", - сообщил Келин.

"Британцы передали три вертолета морской разведки и спасания [Sea King]. Проводилось также обучение специальных сил для работы на море - это британцы действительно умеют. И это все, на что они способны. Поэтому серьезного, значительного эффекта, который мог бы повлиять на обстановку, от всех этих усилий и коалиций не наблюдается", - выразил уверенность дипломат.

СМИ о планах Великобритании

19 декабря газета The Daily Telegraph сообщила, что Великобритания использует свой военно-морской опыт, чтобы помочь Украине контролировать Черное море.

Как отмечается, меморандум о взаимопонимании будет содержать в себе обещание сохранить способность Киева противостоять России путем предоставления Украине военной помощи. Она будет сконцентрирована на военно-морских активах, а также финансовой помощи и обмене разведанными. В статье говорится, что в документе также будут упомянуты обещания Лондона предоставить гарантии безопасности и по завершении конфликта, а именно - нарастить поставки вооружения и вновь ввести санкции в случае новой агрессии.

The Daily Telegraph отмечает, что новый меморандум должен быть подписан в рамках анонсированного на прошлой неделе создания новой морской коалиции. По информации Минобороны Соединенного Королевства, оно должно быть сформировано совместно с Норвегией, а войти в нее смогут страны, желающие оказывать Киеву военно-морскую помощь.

Источники в сфере безопасности отказались сообщать газете, какое именно вооружение Лондон собирается передать Киеву в рамках этой инициативы. При этом отмечается, что советник британского премьер-министра по национальной безопасности Тим Бэрроу и глава офиса президента Украины Андрей Ермак провели в Брюсселе секретные переговоры по этой теме.