Посол РФ: почти все контракты в сфере ВТС между Россией и Арменией выполнены в срок

По словам Сергея Копыркина, Москва и Ереван обсуждают заключение новых договоренностей

ЕРЕВАН, 22 декабря. /ТАСС/. Почти все заключенные между Россией и Арменией контракты в сфере военно-технического сотрудничества (ВТС) выполнены в срок и качественно. Об этом в интервью ТАСС заявил посол РФ в Армении Сергей Копыркин.

"Военно-техническое сотрудничество между нашими странами имеет давнюю традицию и основано на договоре от 25 июня 2013 года между Российской Федерацией и Республикой Армения о развитии военно-технического сотрудничества. Практически все заключенные контракты либо уже выполнены, в срок и качественно, либо находятся на заключительной стадии реализации", - отметил он.

Посол подчеркнул, что Москва и Ереван также обсуждают заключение новых договоренностей. "Обсуждаются также и новые соглашения между нашими странами в области ВТС, - сказал он. - По некоторым отдельным контрактам действительно есть вопросы, связанные с обязательствами российских предприятий по выполнению государственного оборонного заказа, но это рабочие моменты, которые решаются в диалоге профильных ведомств России и Армении".

Ранее в Ереване сообщали, что пока не получили из РФ уже оплаченное вооружение, но готовы решить данный вопрос в атмосфере партнерства. Власти Армении также заявили, что намерены диверсифицировать закупки вооружения. В частности, республика начала активное сотрудничество с Индией и Францией в оборонной сфере.