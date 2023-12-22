Совфед одобрил закон о запрете нежелательным в РФ лицам быть учредителями НКО

Документ также устанавливает возможность исключения лиц из состава учредителей некоммерческих организаций по инициативе ее органов управления

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон, который запрещает участникам признанных в России нежелательными иностранных и международных организаций быть учредителями и членами НКО и общественных объединений.

С этой целью законы об общественных объединениях и о некоммерческих организациях дополняются положением о том, что учредителем, членом или участником такого объединения или организации не может быть лицо, включенное в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.

Кроме того, закон устанавливает возможность исключения лиц из состава учредителей НКО по инициативе ее органов управления. В настоящее время учредители или участники такой организации могут выйти из нее самостоятельно и без согласия других членов. Вместе с тем, как отмечают разработчики инициативы, в законодательстве не урегулирован вопрос, когда учредитель "утрачивает связь с некоммерческой организацией", например, в случае смерти. Возникают ситуации, когда кворум органа управления организации обеспечить затруднительно или даже невозможно, и это негативно сказывается на принятии управленческих решений.

Для устранения правового пробела предлагается наделить высший орган управления фонда или автономной некоммерческой организации правом исключать из состава учредителей физическое лицо в случае его смерти, признания недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления умершим. Юридическое лицо может быть исключено из состава учредителей в случае прекращения его деятельности в связи с ликвидацией или исключением из единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) по решению регистрирующего органа. С этой целью в территориальный орган Минюста России должно быть подано заявление о внесении соответствующих изменений в реестр. К нему необходимо будет приложить решение высшего органа управления фонда или организации. Если такое решение принято в случае признания физического лица недееспособным или безвестно отсутствующим, то также нужно будет приложить копии вступившего в законную силу решения суда.

Права и обязанности учредителя в случае его исключения будут прекращаться с даты его смерти, признания недееспособным, безвестно отсутствующим, объявления умершим либо с даты прекращения деятельности юридического лица в связи с ликвидацией или исключением из ЕГРЮЛ по решению регистрирующего органа.

Статья закона о некоммерческих организациях, посвященная ликвидации НКО, дополняется положениями, по которым автономная некоммерческая организация ликвидируется также в случае смерти единственного ее учредителя, признания его недееспособным, безвестно отсутствующим или объявления его умершим. То же самое произойдет в случае прекращения деятельности юрлица, являющегося единственным учредителем организации, из-за ликвидации или исключения организации из ЕГРЮЛ по решению Минюста не ранее чем через три месяца со дня наступления такого события. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.