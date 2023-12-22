Песков: Россия отреагирует, если кто-то захочет посягнуть на ее новые регионы

Пресс-секретарь президента отметил, что Россия считает новые регионы неотъемлемой частью страны

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Россия считает новые регионы неотъемлемой частью страны - со всеми вытекающими последствиями для тех, кто захочет на них посягнуть. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, не беспокоит ли Москву, в каких границах Украина может вступить в Евросоюз (ЕС), если такое решение будет принято, и не возникнет ли коллизии с новыми регионами РФ.

"Речь идет о российских регионах, о неотъемлемой части Российской Федерации. Со всеми последствиями для тех, кто может на них претендовать", - сказал представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя переговоры о вступлении Украины в ЕС, предложил задуматься о том, как принимать эту страну в объединение. Он напомнил, что сейчас нельзя точно определить ни размеры территории Украины, ни численность ее населения, а в связи с этим последствия присоединения такого государства к Евросоюзу выглядят непредсказуемыми.