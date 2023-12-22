Песков: принятие Украины в ЕС станет неподъемным грузом для союза и развалит его

По словам пресс-секретаря президента, европейцы камуфлируют "изрядной долей дискуссии" понимание всей серьезности проблемы

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Принятие Украины в Евросоюз (ЕС) подорвет всю систему этого объединения и приведет к его развалу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Слов много, а реально, конечно, [решение] принять в ЕС такую страну, как Украина, вне зависимости от ее территориальных проблем, просто подорвет всю систему Европейского союза. И трезвые головы понимают, что это будет груз, который ЕС просто не поднять, и ЕС развалится", - отметил представитель Кремля.

Песков обратил внимание, что сейчас лишь идет дискуссия насчет принятия Украины в ЕС, но аналогичный диалог давно ведется и со многими другими странами. По его мнению, в случае с Украиной европейцы камуфлируют "изрядной долей дискуссии" понимание всей серьезности проблемы. "Они в этом мастаки", - заключил представитель Кремля.

В ночь на 15 декабря лидеры стран ЕС в Брюсселе приняли решение начать с Украиной и Молдавией переговоры о вступлении в сообщество, которые могут стартовать в марте 2024 года или позднее. Грузии предоставлен статус кандидата на вступление.