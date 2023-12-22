Песков отнес публикацию Wall Street Journal о гибели Пригожина к жанру "бульварного чтива"

Подобные публикации вряд ли поддаются комментированию, считает пресс-секретарь президента

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что публикацию Wall Street Journal, выдвигающую свою версию гибели бизнесмена Евгения Пригожина, стоит отнести к жанру pulp fiction - "бульварного чтива". Такое мнение он высказал журналистам.

"В последнее время, к сожалению, Wall Street Journal любит заниматься pulp fiction (бульварное чтиво, перевод с английского - прим. ТАСС)", - сказал Песков. Он добавил, что в Кремле видели этот материал, но не хотели бы его комментировать, потому что подобные публикации вряд ли поддаются комментированию.

Бизнесджет Embraer, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в Тверской области вечером 23 августа. На борту были десять человек, все они погибли. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. 27 августа Следственный комитет завершил проведение молекулярно-генетических экспертиз после крушения самолета. Как сообщили ТАСС в пресс-службе СК, личности всех погибших установлены, они соответствуют заявленному списку, в котором значился Пригожин.