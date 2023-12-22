СФ рекомендует МИД уделять приоритетное внимание противодействию агрессии Запада

Сенаторы также рекомендовали министерству усилить работу по защите и отстаиванию прав россиян за рубежом

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации рекомендовал МИД России уделять приоритетное внимание противодействию агрессивной политике стран Запада во главе с США по созданию угроз безопасности и суверенитету РФ. Об этом говорится в постановлении палаты "О реализации Концепции внешней политики РФ", принятом на пленарном заседании.

"Рекомендовать Министерству иностранных дел РФ <...> уделять приоритетное внимание противодействию агрессивной политике стран Запада во главе с Соединенными Штатами Америки, нацеленной на создание угроз безопасности, суверенитету и межнациональному миру в нашей стране, а также выстраиванию коллективных действий мирового сообщества в интересах поиска ответов на глобальные вызовы", - говорится в документе.

Также сенаторы рекомендуют министерству усилить работу по защите и отстаиванию прав россиян за рубежом, осуществлять мониторинг недружественных действий иностранных государств по отношению к гражданам РФ и российским юрлицам, в том числе применения санкций, необоснованного юридического преследования, совершения преступлений, дискриминации и разжигания ненависти.

Рекомендуется продолжить работу по противодействию фальсификации фактов истории, попыткам ревизии итогов Второй мировой войны, принижению роли и места СССР в победе над нацизмом. "Продолжить реализацию внешнеполитического курса РФ, направленного на укрепление центральной координирующей роли ООН в мировых делах, а также содействовать реформе Совета Безопасности ООН в целях расширения представительства государств мирового большинства", - говорится в постановлении Совфеда.