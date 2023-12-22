Пескову неизвестно о жалобах Уилана на притеснения в тюрьме

Американец отбывает наказание за шпионаж в колонии в Мордовии

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что ему неизвестно об интервью, в котором американец Пол Уилан, отбывающий наказание за шпионаж в колонии в Мордовии, пожаловался на притеснения со стороны сотрудников колонии и попытки вымогательства.

"Нет, честно говоря, нам не известно об этом. Я ничего не могу сказать на этот счет", - сказал Песков. Он добавил, что "не знал, что было такое интервью".

Бывший кадровый разведчик США Пол Уилан, задержанный 28 декабря 2018 года в Москве при получении флешки с данными о сотрудниках одного из подразделений ФСБ, был осужден на 16 лет лишения свободы за шпионаж.