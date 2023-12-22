Глава Минвостокразвития выступит на заседании Совфеда 24 января

Ожидается, что Алексей Чекунков расскажет о реализации основ государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации принял на пленарном заседании решение пригласить министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова на следующее пленарное заседание 24 января в рамках правительственного часа.

Как ожидается, министр расскажет о реализации основ государственной политики РФ в Арктике на период до 2035 года.

С предложением о приглашении Чекункова на пленарное заседание выступил комитет Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.