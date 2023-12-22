В Луганске открылся штаб общественного наблюдения за выборами президента РФ

Среди наблюдателей будут представители других регионов страны и дружественных стран

ЛУГАНСК, 22 декабря. /ТАСС/. Штаб общественного наблюдения за выборами президента РФ открылся в Луганске, в ближайшее время начнется подготовка наблюдателей. Об этом сообщил журналистам председатель штаба Сергей Коваленок.

"Мы в ближайшее время приступаем к работе в рамках подготовки наблюдателей для общественного наблюдения за выборами, которые нас ждут в 2024 году. В ближайшее время проведем обучение лекторов, которые будут проводить обучение наблюдателей, первый пул наблюдателей уже подготовлен", - сказал Коваленок.

Он добавил, что среди наблюдателей будут представители других регионов России и дружественных стран. Также в их число войдут участники СВО, герои труда и труженики тыла.

Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.