В штабе Путина пока не обсуждали посещение им новых регионов до выборов

Президент ранее сообщил, что он с удовольствием совершит поездку по новым регионам

ДОНЕЦК, 22 декабря. /ТАСС/. Поездка президента РФ Владимира Путина в новые регионы до проведения выборов главы государства пока не обсуждалась, сообщил ТАСС председатель парламента Донецкой Народной Республики (ДНР), сопредседатель предвыборного штаба российского лидера Артем Жога.

"Вопрос, посетит ли президент новые регионы до президентских выборов, [членами штаба] пока не обсуждался", - сказал он.

14 декабря в ходе прямой линии и большой пресс-конференции Путин заявил, что с удовольствием совершит поездку по новым российским регионам.

Совет Федерации назначил выборы президента на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.