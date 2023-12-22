В Кремле заявили, что украинские власти вели геноцид русского народа

Замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов отметил, что из-за этого Россия и вынуждена была начать СВО

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Киевский режим устроил настоящий геноцид русскоязычного населения, из-за чего Россия и вынуждена была начать специальную военную операцию (СВО). Об этом рассказал замглавы администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, выступая на социальной новогодней елке Дома народов России (в усадьбе Морозовых) с участием детей из Донбасса.

"Вы сегодня приехали с территорий наших новых регионов - Донецк, Луганск, Херсонщина, Запорожье, где сегодня сложно, трудно. Наш президент принял решение проводить специальную военную операцию, потому что именно на территории Украины происходила практически дискриминация, геноцид русского народа, русскоязычного населения", - указал Магомедов.

Он отметил, что это в корне отличается от политики, которую проводит Россия.

"Чтобы эту угрозу (такую политику киевского режима - прим. ТАСС), эту заразу истребить, мы всей страной стали. И ваши земляки проявляют себя как самые лучшие, храбрые воины, защищая теперь уже суверенитет всей нашей великой страны, ее независимость, ее традиционные духовно-нравственные ценности", - добавил представитель Кремля.