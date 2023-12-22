Путин обсудил с Совбезом биологическую безопасность в СНГ

По словам президента, биологическая безопасность касается РФ и ближайших соседей

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил на оперативном совещании с Совбезом обеспечение коллективной биологической безопасности в СНГ.

"Мы поговорим сегодня об обеспечении коллективной безопасности на пространствах СНГ, коллективной биологической безопасности. С учетом тех проблем, с которыми сталкивались в ковид, да и сейчас, ситуация не такая, конечно, слава богу, тем не менее, непростая с точки зрения эпидемиологической ситуации", - сказал президент, открывая встречу.

Он обратил внимание, что вопросы биологической безопасности напрямую касаются и самой России, и ее ближайших соседей. "У нас 25-26 [декабря] будут встречи с коллегами, с руководителями стран СНГ. Это один из вопросов, которые в целом интересуют, конечно, всех", - анонсировал глава российского государства.

После этого Путин передал слово главе Роспотребнадзора Анне Поповой и попросил ее выступить с докладом.

В совещании также приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.