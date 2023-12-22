Замглавы МИД РФ и Азербайджана обсудили отношения двух стран с ЕС и НАТО

Как отметили в российском дипведомстве, была "подчеркнута ведущая роль и особая ответственность государств региона в поддержании стабильности и безопасности на Южном Кавказе"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Замглавы МИД России Александр Грушко и заместитель министра иностранных дел Азербайджана Араз Азимов обсудили в Баку на межмидовских консультациях по вопросам региональной и европейской безопасности вопросы взаимодействия в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), ситуацию в Совете Европы и отношения двух стран с Европейским союзом (ЕС) и НАТО. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам прошедших 21-22 декабря консультаций.

В министерстве информировали, что Грушко был также принят помощником президента Азербайджана по внешней политике Хикметом Гаджиевым. "Состоялись встречи с представителем президента Азербайджана по особым поручениям Эльчином Амирбековым и председателем комитета Милли меджлиса Азербайджана по международным делам и межпарламентским связям Самедом Сеидовым", - добавили в дипведомстве.

"Проведен основательный обмен мнениями о текущей обстановке в Закавказье и в сфере европейской безопасности, включая взаимодействие в ОБСЕ, ситуацию в Совете Европы, отношения наших стран с Европейским союзом и НАТО. Также были затронуты актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня", - информировали в МИД РФ.

В дипведомстве добавили, что была "подчеркнута ведущая роль и особая ответственность государств региона в поддержании стабильности и безопасности на Южном Кавказе".

С обеих сторон подтвержден настрой на поддержание плотного диалога по проблематике региональной и европейской безопасности, резюмировали в МИД РФ.