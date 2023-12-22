Главы МИД РФ и Ирана обсудили реализацию договоренностей на высшем уровне 7 декабря

Сергей Лавров и Хосейн Амир Абдоллахиян также рассмотрели вопросы региональной повестки

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном региональную повестку и реализацию договоренностей переговоров президентов двух стран 7 декабря. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Обсужден ряд актуальных вопросов региональной и двусторонней повестки дня в контексте реализации договоренностей, достигнутых в ходе состоявшихся в Москве 7 декабря российско-иранских переговоров на высшем уровне", - отметили в дипведомстве.

В МИД РФ указали, что министры также сверили график предстоящих контактов.

7 декабря в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Ирана Эбрахима Раиси, встреча продлилась более пяти часов. Стороны обсудили как двусторонние, так и международные темы, в том числе ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта.