Путин 25 декабря примет участие в заседании ВЕЭС в Санкт-Петербурге

На заседании ВЕЭС планируют принять несколько важных решений и документов, сообщила пресс-служба Кремля

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин 25 декабря примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоится в Санкт-Петербурге. Планируется, что на встрече лидеры стран - участниц ЕАЭС примут несколько важных решений и документов, сообщает пресс-служба Кремля.

"25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, в котором примет участие президент Российской Федерации Владимир Путин", - говорится в сообщении.

"Планируется принятие ряда важных решений и документов, в том числе Декларации о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года. Кроме того, 25-26 декабря в Санкт-Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча глав государств - участников Содружества Независимых Государств", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, в ходе заседания будут подведены итоги работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в год российского председательства, будут рассмотрены актуальные вопросы деятельности союза, а также "обсуждены перспективные направления углубления интеграционных процессов".

О том, что саммиты ЕАЭС и СНГ пройдут в Санкт-Петербурге 25-26 декабря, ранее сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в том числе будет подписано соглашение о зоне свободной торговли между странами ЕАЭС и Ираном.