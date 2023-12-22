Мезенцев заявил, что Запад видит, что разрушить отношения России и Белоруссии невозможно

Госсекретарь Союзного государства отметил, что западные страны видят сплоченность этих двух стран

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Западные страны, видя сплоченность РФ и Белоруссии, понимают, что отношения двух стран разрушить невозможно. Об этом заявил журналистам госсекретарь Союзного государства (СГ) Дмитрий Мезенцев.

"Тональность разговора, доверительность, нацеленность на результат - это тоже важнейший ресурс Союзного государства. Это пример для "пятерки" (стран - членов ЕАЭС - прим. ТАСС), пример для СНГ и, наверное, повод западным странам посмотреть на то, что сломать отношения России и Беларуси невозможно", - сказал он по итогам заседания группы высокого уровня Совета министров СГ в Координационном центре правительства РФ.

Ранее по завершении встречи делегаций двух стран Россия и Белоруссия заключили соглашение о проспектах ценных бумаг, позволяющее размещать их в двух странах. Подписи под документом поставили вице-премьер РФ Алексей Оверчук и посол Белоруссии в России, специальный представитель республики по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства Дмитрий Крутой.

Соглашение направлено на обеспечение признания проспектов ценных бумаг, зарегистрированных в одной из двух стран, при их размещении и (или) обращении на территории второй страны.