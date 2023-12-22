Лавров: нет никаких фактов, что РФ разрушает украинское культурное наследие

Министр иностранных дел России также отметил попытки Запада политизировать деятельность ЮНЕСКО

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Никаких фактов, что Россия якобы разрушает украинское культурное наследие, не существует. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

"В этом ряду и попытки шельмовать Россию за так называемые разрушения украинского культурного наследия. Хотя никаких фактов никто предъявить на этот счет не может, их просто не существует", - сказал он.

"Также как нет никакого права у ЮНЕСКО осуществлять атрибуцию вины, это признают, кстати, сами сотрудники секретариата ЮНЕСКО в частных беседах", - указал министр.

При этом Лавров отметил попытки Запада политизировать деятельность ЮНЕСКО. "Год, который проходит, для ЮНЕСКО был непростым. Вы знаете, что после начала специальной военной операции коллективный Запад стал наращивать усилия по дальнейшей политизации ЮНЕСКО, по украинизации ее повестки дня. Пресловутые двойные стандарты проявляются регулярно в антироссийских решениях, которые Запад проталкивает, выкручивая руки развивающимся странам, - по Крыму, Украине, решения, которые просто выходят за пределы мандата ЮНЕСКО. Она в этих сферах не имеет никакой компетенции", - резюмировал глава МИД РФ.