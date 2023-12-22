Лавров заявил, что Западу не удалось отменить Россию в ЮНЕСКО

По словам главы МИД РФ, Россию "агрессивно пытались выдавить из руководящих и исполнительных органов ЮНЕСКО"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Западные страны не смогли добиться отмены России в ЮНЕСКО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на общем собрании комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

"Отменить Россию в ЮНЕСКО не получилось, - сказал министр. - Как отметил президент [России Владимир] Путин в ноябре нынешнего года в ходе Санкт-Петербургского культурного форума, по линии организации у нас осуществляются весьма серьезные проекты, которые вызывают широкий интерес в мире".

Россию при этом, по словам министра, "агрессивно пытались выдавить из руководящих и исполнительных органов ЮНЕСКО". "В ход шли любые, подчас самые нечистоплотные методы вплоть до финансового шантажа стран глобального Востока и глобального Юга, - продолжил Лавров. - В этих условиях наша страна, несмотря на поддержку более половины членов ЮНЕСКО, не была переизбрана в Исполнительный совет организации и другие органы этой структуры".

Глава российской дипломатии подчеркнул, что "Россия ни от кого не закрывается, наоборот, настроена на продвижение объединительной повестки дня, в том числе и в ЮНЕСКО, и в других международных организациях". "Подтверждением тому служит результат инвентаризации сотрудничества по линии ЮНЕСКО, который провел секретариат комиссии совместно с российскими ведомственными и тематическими комитетами, - отметил Лавров. - Хотел бы поблагодарить всех, кто принял участие в этой работе".

"Профессиональный и взаимовыгодный диалог в ЮНЕСКО по-прежнему возможен, несмотря на все откровенно противоправные действия руководства ее секретариата", - заключил глава МИД РФ.